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Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 00:26 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Turhal ilçesinde Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 25 kişiden 7’si tutuklandı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Turhal ilçesinde Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 25 kişiden 7’si tutuklandı.

Olay, geçen Pazar günü ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın duyulması üzerine tarafların yakınları mahalleye akın etti. Kalabalık, bazı işyerleri ile araçlara zarar verdi. Bunun üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek, taraflarla görüştü ve kalabalığın dağılmasını sağladı. Olaylara karışan 25 kişi ertesi gün polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Turhal Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 25 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartı ile 16 kişi ise serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafların tekrar kavga etme ihtimaline karşı Muşlular ile Kızkayası köylülerinin yaşadığı bölgelerde devriye görevi yürütüyor.

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