Turhan Çömez, 12 yıl sonra baba ocağında

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN- Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- ERGENEKON kumpas davasından beraat eden ve 12 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönen Turhan Çömez, baba ocağı Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Burada kendisi için toplanan kalabalığa seslenen Çömez, "Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskanan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım" dedi. Ergenekon kumpas davasına dahil edildiği için yurt dışına çıkan ancak sonrasında beraat eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl sonra dün Türkiye'ye dönmesinin ardından bugün baba ocağı Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi. Yoğun kalabalığın sevgi gösterileriyle birlikte karşıladığı Turhan Çömez, Haydar Çavuş Camii’ndeki emekli Başçavuş Cengiz Özkan’ın cenaze törenine katıldı. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na doğru geçen Turhan Çömez, Bandırmalılar ile tek tek selamlaşırken, bazıları da sevgilerini ileterek ağladı.

'BU ZULMÜ YAPANLAR, İFTİRAYI YAPANLAR ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLLER' Sevenleriyle birlikte Atatürk Anıtı önünde fotoğraf da çektiren Turhan Çömez, baba ocağının önünde halka seslendi. 12 yıllık aranın ardından yeniden sevenleriyle kucaklaşmanın, kendisi için mutluluğun en büyüğü olduğunu dile getiren Turhan Çömez, "Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı tam 12 yıl sonra nihayete erdi. Ben, bu 12 yıl boyunca yüreğimdeki sevgiyi, sizlere dair olan umudumu, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim ve her gün yeniden bu coğrafyaya dönmeyi sizlerle yeniden kucaklaşmayı hayal ettim. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bugün sizin huzurunuzdayım, yanı başınızdayım. Artık geri dönüp bakmak istemiyorum o dönemde yapılan her şeyi unuttum, hepsinin üzerine sünger çektim. Benim yüreğimde öfkeye, kine, nefrete yer olmamıştır. Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskananlar, bu zulmü yapan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım ve sizlerin yanı başındayım" dedi.