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Turhan Çömez, 12 yıl sonra baba ocağında

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

ERGENEKON kumpas davasından beraat eden ve 12 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönen Turhan Çömez, baba ocağı Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi.

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN- Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- ERGENEKON kumpas davasından beraat eden ve 12 yıllık aradan sonra Türkiye'ye dönen Turhan Çömez, baba ocağı Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Burada kendisi için toplanan kalabalığa seslenen Çömez, "Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskanan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım" dedi.

Ergenekon kumpas davasına dahil edildiği için yurt dışına çıkan ancak sonrasında beraat eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl sonra dün Türkiye'ye dönmesinin ardından bugün baba ocağı Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi. Yoğun kalabalığın sevgi gösterileriyle birlikte karşıladığı Turhan Çömez, Haydar Çavuş Camii’ndeki emekli Başçavuş Cengiz Özkan’ın cenaze törenine katıldı. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na doğru geçen Turhan Çömez, Bandırmalılar ile tek tek selamlaşırken, bazıları da sevgilerini ileterek ağladı.

'BU ZULMÜ YAPANLAR, İFTİRAYI YAPANLAR ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLLER'

Sevenleriyle birlikte Atatürk Anıtı önünde fotoğraf da çektiren Turhan Çömez, baba ocağının önünde halka seslendi. 12 yıllık aranın ardından yeniden sevenleriyle kucaklaşmanın, kendisi için mutluluğun en büyüğü olduğunu dile getiren Turhan Çömez, "Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı tam 12 yıl sonra nihayete erdi. Ben, bu 12 yıl boyunca yüreğimdeki sevgiyi, sizlere dair olan umudumu, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim ve her gün yeniden bu coğrafyaya dönmeyi sizlerle yeniden kucaklaşmayı hayal ettim. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bugün sizin huzurunuzdayım, yanı başınızdayım. Artık geri dönüp bakmak istemiyorum o dönemde yapılan her şeyi unuttum, hepsinin üzerine sünger çektim. Benim yüreğimde öfkeye, kine, nefrete yer olmamıştır. Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskananlar, bu zulmü yapan alçak çeteler şu anda Türkiye'de değiller ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım ve sizlerin yanı başındayım" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ YILLARINI ANLATTI

Aynı zamanda genel cerrahi uzmanı olan Turhan Çömez, İngiltere'deki yıllarını şöyle anlattı:

"12 yıl boyunca düştüğüm yerden yeniden kalktım, suyunu, toprağını bilmediğim, kültürünü insanını tanımadığım bir coğrafyada hayata yeniden başladım. Dilini öğrendim, kültürünü öğrendim ve İngiltere'de ilk defa 45 yaşından sonra sınavlara girerek doktor olan ilk hekimim. Binlerce insanı ameliyat ettim, yüzlerce doktor yetiştirdim, Türkiye'den gelen çok sayıda genç hekime, tıp fakültesi öğrencisine yardımcı oldum. İngiltere'de yaşayan 500 bin Türk'e büyük bir sağlık merkezi açarak, ilk defa böyle bir hizmet sundum."

'BEN GURURLA VE ONURLA KARŞINIZDAYIM'

"Ben gururla ve onurla bugün karşınıza çıktım" diyen Çömez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yüreğimiz insan sevgisi dolu. Bizim yüreğimiz hizmet aşkı ile dolu, yüreğimizde nefrete, kine, öfkeye yer yok çünkü bizim yüreğimiz size olan sevgi ile dolu. Ben onurla karşınızdayım ama bu zulme vesile olanlar bu zulmün ardında olanlar, bu alçakça saldırıyı yapanlar ömürlerinin sonuna kadar bu utançla ve öbür tarafa göçtükleri zaman Allah'ın huzurunda verecekleri hesapla yüzleşecekler. Hiç kimseyle hesabım yok, hiç kimseyle işim yok benim bir tek sevdam var o da sizsiniz, onun için buradayım."

Daha sonra Turhan Çömez, baba evine gelip burada babası Hasan Çömez ve annesi İkbal Çömez’in elini öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada ailesiyle hasret gideren Turhan Çömez, yeniden baba ocağında olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

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