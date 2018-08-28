Turist çiftin çantasını çalan Alman kadın, otel bilekliğinden yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mağazadan tursit çiftin çantasını çalan Alman Adelhit K. (41), jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden Alman kadının odasında, çaldığı çanta ele geçirildi.

Side Mahallesi'ndeki mağazada, saat 00.30 sıralarında alışveriş yapan yabancı uyruklu turist çift, çantalarının kaybolduğunu söyleyerek, mağaza yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu turistlerin çantayı koltuğun üzerine bıraktığı ve çantanın mağazadaki kadın tarafından alındığı tespit edildi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, olayı jandarmaya haber verdi.

BİLEĞİNDEKİ BANTTAN OTELİ TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece geç saatlerde güvenlik kameraları kayıtlarından yaptığı incelemede, çantayı çalan kadının bileğinde sarı renk bant olduğu belirlendi. Banttan, kadının turist olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki otellerde araştırma yaptı. Araştırma sonucu kadının Almanya uyruklu Adelhit K. olduğu ve Side'de 5 yıldızlı otelde kaldığı saptandı.

ÇANTA ODASINDA BULUNDU

Cumhuriyet savcısından alınan izinle Adelhit K.'nin eşiyle birlikte kaldığı odada yapılan aramada, mağazadan alındığı anlaşılan, içinde cep telefonu, kimlik belgeleri ve banka kartının olduğu siyah çanta bulundu. Gözaltına alınan Adelhit K.'nin tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Çanta, sahiplerine teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan Adelhit K., adliyeye sevk edildi.

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