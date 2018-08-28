Turist çiftin çantasını çalan Alman kadın, otel bilekliğinden yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, mağazadan turist çiftin çantasını çaldıktan sonra jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalanan Alman Adelhit Kartman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklandı.
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