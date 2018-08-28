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Turist çiftin çantasını çalan Alman kadın, otel bilekliğinden yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya’nın Manavgat ilçesinde, mağazadan turist çiftin çantasını çaldıktan sonra jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalanan Alman Adelhit Kartman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, mağazadan turist çiftin çantasını çaldıktan sonra jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalanan Alman Adelhit Kartman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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