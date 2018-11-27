HABER

"Turist dolandıran taksici" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

"Turist dolandıran taksici" yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda turistleri dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksiciye para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve "turist dolandıran taksici" olarak basında yer alan 34 TCR 98 plakalı aracın sürücüsüne ulaşıldığı belirtilerek, "Sivil Trafik Ekipler Amirliğimiz ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın çalışma ruhsatının geçersiz olduğu tespit edilmiş, sürücü S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/5 maddesinden cezai işlem uygulanıp, araç trafikten men edilmiştir." denildi.

Araca bin 2 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Dzaferovic ve Komsic öğrencilerle buluştuDzaferovic ve Komsic öğrencilerle buluştu
Köylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadıKöylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadı
Burhan Yaz için karar verildi!Burhan Yaz için karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu taksici turist

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Marmara için korkutan deprem uyarısı!

MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim Burhan Yaz için karar

Burhan Yaz için karar verildi!

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.