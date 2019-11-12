HABER

Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

İranlı turisti para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda vize başvuru merkezine gelen İranlı kadını para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki vize başvuru merkezinin önünde, ailesiyle Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32), annesi ve bir yakını vize işlemleri için içeriye girince dışarıda yakınlarını beklemeye başladı.

Bu sırada Filistinli olduğu öğrenilen Nasına Sudqı (30), İranlı turistin yanına yaklaşarak kadından para istedi. Kadının para vermemesi üzerine zanlı, inşaat demiriyle kadını 5 yerinden yaraladı.

Yaralı kadını yerde gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdikten sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

Berlouı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sudqı ise ifadesine başvurulmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı, Michael Dougles’ın unutamadığı köy büyük ilgi görüyorHollywood yıldızlarının hayran kaldığı, Michael Dougles’ın unutamadığı köy büyük ilgi görüyor
Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılarBöceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Filistin İranlı turist Taksim Tarlabaşı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.