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Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı.

Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı. Zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Irak uyruklu A.İ.S.'nin düşürdüğü cüzdanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli E.T.'nin motosikletle yoldan geçerken cüzdanı alıp uzaklaştığını saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli E.T., ekipler tarafından yakalanırken, cüzdan içindeki 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, ülkeye ait 3 nüfus cüzdanı ve çeşitli banka kartları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

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