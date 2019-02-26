Turist rehberleri, 3 bin yıllık kenti artık daha iyi tanıtacak

Burak ALPER KUŞ YATAĞAN (Muğla), (DHA) MUĞLA'da faaliyet gösteren turist rehberleri, tur güzergahına eklenen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı. Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi. Muğla Turist Rehberleri Odası'nın üyelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik heyet, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne gezi düzenledi. Tur güzergahına eklenen 'Stratonikeia' hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan heyet, kenti daha iyi anlatabilmek için karış karış gezdi. PROF. DR. SÖĞÜT BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ GİRİŞİMLER Gezi sonunda açıklama yapan Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia'nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu ve bu tür etkinliklerle antik kentin daha fazla insana duyurulacağını söyledi. Stratonikeia'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Söğüt, Kentin tanıtılması ve kentin tarihi kültürel zenginliklerinin başka insanlara doğru aktarılması açısından bunlar çok önemli girişimler. Önemsediğim için arkadaşlarımızla doğrudan alakadar oldum. Bu tür çalışmalara kapımız her zaman açık. Yıl boyunca restorasyon ve kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kente gelen herkes, restorasyon yaptığımız kapalı alanları ve kazı yaptığımız açık alanları göreceği için biz bundan memnun kalacağız diye konuştu. Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Turgay Esen ise, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü vesilesiyle Stratonikeia Antik Kenti'ne bir gezi düzenledik. Bu gezimiz sayesinde kente gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizde insanlara daha doğru bilgileri sunmayı hedefledik. Hedefimiz, bölgemizdeki antik kentleri en iyi şekilde üyelerimize tanıtmaktır. Muğla bölgesinde çalışan üyelerden oluşan 403 üyemiz var. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek dedi.

