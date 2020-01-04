Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı

EDA ÖZDENER - Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, aktif üyelerine 2020 yılı için ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını bildirdi.

Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarının sürekli trafikte olduğunu, turist gruplarını ülkenin çeşitli yerlerine götürdüğünü, turlara rehberlik ettiğini söyledi.

5 turist rehberinin geçen yıl geçirdikleri trafik kazalarında ağır yaralandığını dile getiren Tural, "Oldukça yüksek riskli bir iş grubuyuz. Biz meslek birliği olarak olası bir kazada tedavilerine yardımcı olmak maksadıyla ferdi kaza sigortalarını yaptırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki hemen bütün sigorta şirketleriyle görüşüp teklifler aldıklarını belirten Tural, "Ocak 2020 itibarıyla artık bunu meslektaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Ortalama 9 bin aktif üyemiz olacak diye düşünüyorum, neredeyse tamamına, talep eden herkese ferdi kaza sigortasını yapıyoruz." dedi.

- "Üyelerimizin tüm yaşamını kapsıyor"

Tural, ferdi kaza sigortasının üyelerinin tüm yaşamlarını kapsadığını, sadece çalışırken başlarına gelebileceklerle sınırlı olmadığını söyledi.

Suat Tural, poliçenin sürekli sakatlık durumuyla karşı karşıya kalınması halinde tazminat ödemesi içerdiğini, bir kaza sonucu hayatını kaybeden turist rehberlerinin birinci derece akrabalarına ödemede bulunulacağını kaydetti.

