HABER

Turist rehberleri yeşil pasaport istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural: - "İstanbul Havalimanı'na inen bir kafilenin gördüğü ilk yüz biziz, turları boyunca sürekli bizlerle beraber oluyorlar. Bizi ne biliyorsa Türk'ü öyle biliyor, bizimle ne görüyorsa Türkiye'yi öyle görüyor. Bu, tahmin ediyorum mesleğimizin önemini ortaya koyuyor" - "Bize yeşil pasaport imkanı verilirse meslektaşlarımız o onuru taşırlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiklerini gösterir bir belgeye sahip olurlar"

EDA ÖZDENER - Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural, uzun yıllar mesleğe emek veren rehberlere yeşil pasaport imkanı sağlanmasını istedi.

Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kayıtlı 12 bin turist rehberi bulunduğunu, bunlardan 9 bininin aktif görev yaptığını söyledi.

TUREB'e kayıtlı rehberlerin 39 farklı dil konuştuğunu belirten Tural, bu diller arasında Doğu Afrika'da kullanılan "Swahili"nin bile bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin katıldığı yurt dışı turizm fuarlarında o ülkenin dilini konuşabilen rehberlerin yer almasını TUREB olarak çok önemsediklerini vurgulayan Tural, rehberlerin tanıtım yaptığı fuarlarda Türkiye standına ilginin yüzde 75 arttığını dile getirdi.

Tural, turist rehberlerinin "Türkiye'nin dağının ardında, taşının altında ne yattığını" bilmenin yanı sıra güncel meselelere hakim olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de konuyla ilgili özel eğitim almış tarihçiler dışında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bilgiyle donanmış tek meslek kurumu da biziz diyebiliriz. Bu konuda özel eğitimlerimiz oldu. Bu konuda da kıta sahanlığı konusunda da mültecilerle ilgili de soru geliyor. Türkiye'ye gelen ve ülke hakkında hiçbir şey bilmeyen herkese cevap verebilecek kapasitede rehberler yetiştiriyoruz." diye konuştu.

- "Turist rehberlerinin değerinin anlaşılması çok önemli"

Tural, meslektaşlarının adeta "soft power (yumuşak güç)" gibi hizmet verdiğini anlatarak, "İstanbul Havalimanı'na inen bir kafilenin gördüğü ilk yüz biziz, turları boyunca sürekli bizlerle beraber oluyorlar. Bizi ne biliyorsa Türk'ü öyle biliyor, bizimle ne görüyorsa Türkiye'yi öyle görüyor. Bu, tahmin ediyorum mesleğimizin önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, sektördeki diğer paydaşların ve devletin bunun önemini anlamasının kendilerini memnun edeceğini belirten Tural, şunları kaydetti:

"Turist rehberlerinin değerinin anlaşılması çok önemli. Meslekte 30 yılını dolduran Hollandalı turist rehberlerine kraliyet nişanı veriliyor. Fransa'da turist rehberi olanlara ve ülke tanıtımına katkı sağladığını belgeleyen rehberlere onur nişanı takılıyor. Devletimizin en güzel teşekkürü, bizler için yeşil pasaport olacaktır. Bu imkan verilirse meslektaşlarımız o onuru taşırlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiklerini gösterir bir belgeye sahip olurlar."

Tural, her rehberin her yıl adli sicil kaydını değerlendirdiklerine işaret ederek, "Meslektaşlarımız zaten birer devlet memuru gibi güvenlik kontrollerinden geçiyorlar da rehber oluyorlar ya da rehberliklerini devam ettiriyorlar. Biz neden böyle bir imtiyaza sahip olmayalım?" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...
Örgüte Erzincan'da darbeÖrgüte Erzincan'da darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turist Rehberleri Birliği Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı yeşil pasaport

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.