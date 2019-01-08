Turist sayısı 3'e katlandı! Doğu Ekspresi'ne binen soluğu Medeniyetler Beşiği'nde alıyor

Kış aylarında turist sayısının 3 katına çıktığı bölgenin her yerinde ayrı bir güzellik olduğunu düşünüyor. Dünya kenti, Medeniyetler Beşiği, 40 Kapılı Şehir ve Binbir Kilise isimleriyle de anılan Ani örenyerine yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi geliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani örenyeri, son zamanlarda popüler olan Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını 3'e katladı.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'de, bazı eserler halen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ve turlarla Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin gezdikten sonra, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri'ni geziyor.

Kış ayının gelmesiyle Kars'a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani Örenyeri'ni gezerek fotoğraf çektiriyor. Ani'ye ilk defa gelen bazı vatandaşlar daha önceden gelmedikleri için üzüntülerini dile getirerek, herkesi bu güzellikleri görmeleri için davet ediyor.

"Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserler yoğun ilgi gösteriyor.

'TURİST SAYIMIZ KIŞ AYLARINDA 3 KATINA ÇIKTI' Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani örenyerindeki karşılama merkezi, donatı alanları, Kazı Evi ve benzeri yapı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde sürdüğünü söyledi.

Ani örenyerine gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sene çok ciddi bir turist sirkülasyonu var. Kış sezonunda Doğu Ekspresi ile Kars'a yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Kars'ın tarihini, Sarıkamış'ı, Çıldır Gölü'nü görmek için yoğun bir şekilde Kars'a geliyorlar.

Gelen turistler mutlaka Ani'yi de görüyorlar turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı. Aynı hareketliliği inşallah önümüzdeki aylarda da görürüz. Ani'deki bu hareketlilik Ani'nin biraz daha hızlı restorasyonu koruma amaçlı imar planı kapsamındaki karşılama merkezinin tamamlanmasına da hızlı bir şekilde sebep olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Alp, ziyaretçilerin Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi başta olmak üzere, Fethiye Cami, Büyük Katedral, resimli kilise yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken yapılar olduğunu belirtti.

'HER YERİNDE AYRI BİR CENNET, AYRI BİR GÜZELLİK VAR' Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen öğretmen Merve Karaca Kars'ı çok beğendiklerini ve bir daha gelmek istediğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi ile 25 saat süren bir yolculukla geldik çok memnun kaldık, çok güzeldi bir daha olsa yine yaparım. Kars'ın bu kadar güzel olduğunu bu kadar beklemiyordum özellikle Ani'yi yıkıntı olarak düşünmüştüm ama baya ayakta kalan yapılar var. Uzun yıllar bu eserlerin ayakta kalması bizi çok etkiledi ve çok beğendik." dedi.

'TÜRKİYEM MUAZZAM BİR YER AMA BURASI OLAĞANÜSTÜ' İstanbul'dan gelen Doktor Rıdvan Seven ise ilk defa Kars'a geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yaşta geldiğim için çok üzgünüm yani çok daha önce gelmem gerektiren bir yerdi burası. Türkiyem hakikaten muazzam bir yer ama burası olağanüstü gerçekten. Herkes gelip görmeli burayı, burası görülesi bir yer. Ani Antik Kent muazzam bir yer inanılmaz."

Ziyaretçilerden Mehlika Afra Cebeci Türkiye'de cennet mekanlar olduğunu fark edip gezmeye karar verdiğini ve yer olmadığı için aylar öncesinde Doğu Ekspresi'nden yer ayarladıklarını anlatarak, şunları söyledi: