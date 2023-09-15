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Turist tırmandığı heykelin kolunu kırdı! Onarım maliyeti 19 bin dolar... Turistin ödemesini istiyorlar

15.09.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’nın başkenti Brüksel’de alkollü bir turist, tırmandığı heykelin kolunu kırdı. Heykelin onarım maliyetinin 19 bin dolar olduğu belirtildi. Yetkililer, olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası binası önünde bulunan ve yakın zamanda restore edilen heykelin üzerine çıktı. Sarhoş olduğu belirtilen turist, heykelden inmeye çalışırken heykelin kolunu kırdı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken, olay yerine polis geldi. Heykele zarar veren turist kısa süre sonra yakındaki bir fast food restoranında gözaltına alındı.

ONARIM MALİYETİ 19 BİN DOLAR! TURİSTİN KARŞILAMASINI İSTİYORLAR

Heykelin onarım maliyetini 19 bin dolar olduğu öğrenildi. Yetkililer pazar günü yaşanan olayın ardından masrafın turist tarafından karşılanmasını talep etti.

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YAKIN ZAMANDA RESTORE EDİLMİŞTİ

Menkul Kıymetler Borsası binası, 3 yıl süren restorasyonun ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı. Bina önündeki heykel de proje kapsamında restore edilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Belçika turist

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