Turist vizesiyle geldiği Antalya'da nakil oldu

AYŞE YILDIZ - Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan 56 yaşındaki Abdele Abdullah Nur, tatil için geldiği Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Somali'de yaşayan Nur'a, beş yıldır halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği bu ülkedeki hastanelerde çeşitli tedaviler uygulandı. Hastalığı gün geçtikçe ilerleyen Nur için Isparta'da yaşayan bir akrabası, turist olarak Türkiye'ye gelmesi için vize başvurusunda bulunmasını önerdi.

Bunun üzerine turist vizesi alarak Antalya'ya gelen Nur'a başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerlediği için bir an önce böbrek nakli olması önerilen Nur, Somali'de üniversitede okuyan oğlu 23 yaşındaki Abdunnasır Abdele Abdullah'a durumu anlattı.

Hiç tereddüt etmeden babasına böbreğini vermek için Türkiye'ye gelen Abdunnasır Abdele Abdullah'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tetkik yapıldı. Dokular uyumlu çıkınca vakit kaybetmeden harekete geçen Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Somalili Nur'a oğlundan böbrek nakli yaptı.