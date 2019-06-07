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Turist vizesiyle geldiği Antalya'da nakil oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan Abdele Abdullah Nur, Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu - Abdele Abdullah Nur: - "Turist olarak Türkiye'ye geldim, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde muayene oldum. Böbrek hastası olduğumu Türkiye'de öğrendim" - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "Antalya turizmin başkenti. Hastaların buraya gelmesi oldukça kolay. Devletimizin bu yönde çok önemli teşvikleri var"

AYŞE YILDIZ - Somali'de halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği hastanelerde teşhis dahi konulamayan 56 yaşındaki Abdele Abdullah Nur, tatil için geldiği Antalya'da oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Somali'de yaşayan Nur'a, beş yıldır halsizlik ve iştah kaybı şikayetiyle gittiği bu ülkedeki hastanelerde çeşitli tedaviler uygulandı. Hastalığı gün geçtikçe ilerleyen Nur için Isparta'da yaşayan bir akrabası, turist olarak Türkiye'ye gelmesi için vize başvurusunda bulunmasını önerdi.

Bunun üzerine turist vizesi alarak Antalya'ya gelen Nur'a başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerlediği için bir an önce böbrek nakli olması önerilen Nur, Somali'de üniversitede okuyan oğlu 23 yaşındaki Abdunnasır Abdele Abdullah'a durumu anlattı.

Hiç tereddüt etmeden babasına böbreğini vermek için Türkiye'ye gelen Abdunnasır Abdele Abdullah'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tetkik yapıldı. Dokular uyumlu çıkınca vakit kaybetmeden harekete geçen Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Somalili Nur'a oğlundan böbrek nakli yaptı.

- "Teşhis konulabilseydi bu kadar ilerlemezdi"

Türkiye'de şifa bulan Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de sağlık imkanlarının çok kötü olduğunu belirterek hastalığına teşhis dahi konulamadığını dile getirdi. Teşhis konulamayınca da hastalığının ilerlediğini aktaran Nur, şöyle devam etti:

"Uzun süredir şikayetlerim vardı. Böbrek hastası olduğumu Türkiye'de öğrendim. Doktorlar, acilen nakil olmam gerektiğini söyledi. Türk yetkililer, çok yardımcı oldu. Oğlumdan böbrek nakledildi ve hastalığımdan kurtuldum. Güzel bir duygu. Bayram hediyesi oldu. Beş yıl aradan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Somalili hastalara sesleniyorum, Türkiye'de sağlık hizmetleri çok iyi. Hastane personeli güler yüzlü. Burada iyi bakılıyorum."

Nur, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hastane yönetimine de özellikle teşekkür etti.

- "Herkes organ bağışı yaparak sevdiklerini yaşatabilir"

Üniversite öğrencisi Abdunnasır Abdele Abdullah da babasının hastalığını öğrendiğinde endişelendiğini ancak Türkiye'ye geldikten sonra mutlu olduğunu söyledi.

Babasına hiç tereddüt etmeden böbreğini verdiğini aktaran Abdullah, "Babamı sağlıklı görmek beni mutlu ediyor. Herkes organ bağışı yaparak sevdiklerini yaşatabilir. Herkesi organ nakline davet ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi organ nakli konusunda çok iyi. Ameliyata içimiz rahat girdik." dedi.

- "Yabancı hasta sayısını daha da artıracağız"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise bu yıl içerisinde 100'e yakın böbrek nakli, 30'un üzerinde de karaciğer nakli yaptıklarını bildirdi.

Nakil yaptıkları hastaların yüzde 5'inin yabancı olduğunu ifade eden Aydınlı, Afrika ülkelerinden ve Türk Cumhuriyetlerinden yoğun talep olduğunu vurguladı. Aydınlı, 37 yıldır organ nakli yapan bir merkez olduklarına dikkati çekerek altyapıları ve tecrübeli personel sayesinde önemli ameliyatları kolayca yapabildiklerini anlattı.

"Antalya turizmin başkenti. Hastaların buraya gelmesi oldukça kolay. Devletimizin bu yönde çok önemli teşvikleri var. Önümüzdeki aylarda yabancı hasta sayısını daha da artıracağız. Yurt dışından gelen hastalarımız var, bunlara da nakil yapıyoruz." diyen Aydınlı, küçük çocuklara da nakil yapabildiklerini kaydetti.

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Akdeniz Üniversitesi Bülent Aydınlı nakil Somali Tatil

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