Turist yağdı! Boy boy araçlarla akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Başta Side olmak üzere Manavgat’ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra Alanya ve Serik’te tatillerini geçiren turistler, Manavgat’ın Pazartesi Pazarı’ndan sonra en büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarı için Manavgat’a akın etti.

Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla Perşembe Pazarı’na gelen turistler, kalabalık nedeniyle pazarda yürümekte zorluk çekerken, pazar esnafının pazara yağan turistlere rağmen yüzleri gülmedi.

ALIŞVERİŞ YAPMAMALARINDAN DERT YANDILAR

Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik malzemesi satan esnafın ortak görüşü, turistin harcayacak parasının bulunmaması oldu.

Esnaf, turistin alışveriş yapmamasından dert yandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır