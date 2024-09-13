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  4. Turist yağdı! Boy boy araçlarla akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Turist yağdı! Boy boy araçlarla akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

13.09.2024 10:57
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Manavgat’ın en büyük açık pazarlarından bir tanesi olan Perşembe Pazarı turist akınına uğrarken, esnaf turistin alışveriş yapmamasından şikayetçi oldu. Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla pazara gelen turistler, kalabalıktan yürümekte zorluk çekti ancak alışveriş yapmamaları esnafın yüzünün gülememesine yol açtı. Esnaf, turistin harcayacak parasının olmadığı görüşünde buluştu.

Başta Side olmak üzere Manavgat’ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra Alanya ve Serik’te tatillerini geçiren turistler, Manavgat’ın Pazartesi Pazarı’ndan sonra en büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarı için Manavgat’a akın etti.

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Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla Perşembe Pazarı’na gelen turistler, kalabalık nedeniyle pazarda yürümekte zorluk çekerken, pazar esnafının pazara yağan turistlere rağmen yüzleri gülmedi.

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ALIŞVERİŞ YAPMAMALARINDAN DERT YANDILAR

Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik malzemesi satan esnafın ortak görüşü, turistin harcayacak parasının bulunmaması oldu.

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Esnaf, turistin alışveriş yapmamasından dert yandı. (İHA)

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AW286538_13Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Manavgat Pazar turist
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