Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'ndaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız, sayısını 10'a çıkardığı çadırlara gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Uzungöl'e yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Demirkapı Yaylası, yeşil doğası, karla kaplı dağları ve dereleriyle son yıllarda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Turistler, her mevsim ilgi gören Uzungöl'ü ziyaretlerinin ardından, Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasında yaptıkları yolculuk sonrası yaklaşık 2 bin rakımlı Demirkapı Yaylası'na ulaşıyor. Temiz havası ve yeşil doğasıyla ilgi gören yaylaya gelen yabancı turistler, günün büyük bölümünü yürüyüş yaparak ve dinlenerek geçiriyor. Yaylaya ilginin geçmiş yıllara göre arttığını fark eden yöre insanı da turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için alternatif hizmetler sunuyor. Yayladaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız da bu girişimcilerden biri.

Remzi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada geçen yıl ilk kez kendisinin çadır kiralama hizmeti başlattığını söyledi. Çadırların genellikle öğleden sonra kiralandığını ve gece konaklama yapılmadığını belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Burada dedemin üzerine tapusu bulunan 27 dönümlük arazimiz var. Hayvanlarım olduğu için bugüne kadar burada biten otları biçtim. Geçen yıl kendim ve İstanbul'dan gelecek çocuklarım için çadır kurdum. Bir Arap turist gelerek çadırı kiralamak istedi. Eşyalarımı ve çantalarımı toplayıp çadırı boşalttım. O gün çadırı kiraya verdim. Ertesi sabah başka bir turist geldi. Daha sonra İstanbul'dan 4 çadır istedik. Kurban Bayramı'ndan sonra onları da kurduk ve yoğun talep olduğunu gördük. Gelen bir daha geliyor, burada kalanlar diğerlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Biz de bu nedenle sayıyı 10'a çıkardık." - "Şu anda talebi karşılayamıyoruz" Yöre halkının, arazisinde kurulu çadırlara ilgiyi görmelerinin ardından turistlere aynı hizmeti vermeye başladığını dile getiren Yıldız, "Bu yıl çocukların eğlenebileceği yüzme havuzu, zıplama alanları gibi yerler yapılınca buraya ilgi daha da arttı. Bulunduğumuz yer Yedigöller güzergahında olduğu için turistlerin neredeyse tamamı bu yolu kullanıyor. Dereler, yeşil alanlar ve doğayı gören özellikle Arap turistler çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.