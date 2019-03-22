Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. gözaltına alındı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.

BELGESİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edildi. Aracı da bağlanan O.K.'nin sorgusu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor. (DHA)

