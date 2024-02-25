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  4. Turiste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Turiste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

25.02.2024 16:59
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gezmeye gelen Şili uyruklu kadın turiste taciz iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Turistin, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Turiste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Bir kafile ile Ereğli ilçesine gelen Şili uyruklu Z.N.; Bozhane Limanı mevkisinde A.Ş.’nin kendisini cep telefonu ile kaydederek taciz ettiğini iddia etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Gözyaşlarına hakim olamayan Z.N.’nin, A.Ş.’den şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ş. ise Z.N.’nin de kendisini görüntülediğini öne sürdü.

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Polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çevredekilerin teselli ettiği Z.N. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz turist
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