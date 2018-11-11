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TURİSTİ DOLANDIRIP TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİ GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici gözaltına alındı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Sivil trafik ekipleri, taksinin plakasından şüphelinin kimliğine ulaştı. Ardında taksici Birol T. (32)'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri süren Birol T.'nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden el konulmuş olduğu belirlendi. Olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye “Çalışma ruhsatının bulunmamasıö, “sürücü belgesi alınmışken araç kullanmakö ve “taksimetre kullanmamakö suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası verildi.

OLAY
İddiaya göre, İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

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