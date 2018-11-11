HABER

Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:45 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici gözaltına alındı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Sivil trafik ekipleri, taksinin plakasından şüphelinin kimliğine ulaştı. Ardında taksici Birol T. (32)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri süren Birol T.'nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden el konulmuş olduğu belirlendi. Olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye “Çalışma ruhsatının bulunmaması"ndan bin 2 lira, “sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak"tan 2018 lira ve “taksimetre kullanmamak" suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası verildi.

OLAY

İddiaya göre, İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Ankara Kızılay metro durağında intihar! Ankara Kızılay metro durağında intihar!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçtiBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.