Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici tutuklandı (1)

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA

Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici tutuklandı.

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