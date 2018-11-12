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Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici tutuklandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici tutuklandı.

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici tutuklandı.

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