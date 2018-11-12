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Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici tutuklandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İstanbul, DHA Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici Birol T.

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İstanbul, DHA
Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici Birol T. "Basit cinsel saldırı" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
Dolandırıldığını ve tacize uğradığını iddia eden Tayland uyruklu turist kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği taksi sürücüsü Birol T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan taksi sürücüsü Birol T., "Basit cinsel saldırı" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, ifade işlemlerinin ardından şüpheli sürücü Birol T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu Niorn S. isimli kadın, aynı taksiciyle denk gelmesi üzerine bu kez yaşananları cep telefonuyla kaydetmişti.

(FOTOĞRAF)

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