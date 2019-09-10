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Turisti otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti, otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksi şoförü yakalandı.

Turisti otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandı

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti, otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksi şoförü yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün suç ortağının ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Olay, 2 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak’tan Türkiye’ye gelen Irak vatandaşı L.A.A.A.L., İstanbul Havalimanı’ndan Sakarya’ya kendisini götürmesi için F.Ş. (35) isimli taksi şoförü ile anlaştı. L.A.A.A.L., bin 400 TL karşılığında kendisini Sakarya’ya götürmeyi kabul eden F.Ş.’nin taksisine bindi. F.Ş. isimli taksici L.A.A.A.L. ile yolda bir süre ilerledikten sonra araca arkadaşı S.K. (35)’yi de aldı İstanbul’dan yola çıkan taksi sürücüsü F.Ş., TEM Otoyolu Gebze geçişinde taksiyi durdurdu. Araçtan inen F.Ş. ve S.K. ellerindeki bıçaklarla L.A.A.A.L.’yi tehdit ederek 7 bin 500 Irak dinarı, bin 500 dolar ve 570 TL’sini gasp ettiler. Şahıslar gece vakti gasp ettikleri L.A.A.A.L.’yi araçtan indirip yol ortasında bırakarak araçla uzaklaştılar.

Güvenlik kameraları gaspçıları ele verdi
Yoldan geçen vatandaşlardan yarım isteyen Iraklı turist, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yolda bulunan kameraları inceleme altına alan ekipler, L.A.A.A.L.’yi gasp eden şahısların olay yerinden kaçtıkları taksinin plakasını tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, L.A.A.A.L.’yi soyan şahısların F.Ş. ve S.K. olduğunu belirledi.

Taksi sürücüsü düzenlenen operasyonla yakalandı
Ekipler tarafından dün İstanbul Fatih’de düzenlenen operasyonda taksi şoförü F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K.’nin ise tutuklu olduğu İstanbul’daki açık cezaevinden 28 Ağustos tarihinde izin alarak çıktığı, olaydan bir gün sonra ise tekrar teslim olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan F.Ş. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.’nin ifadesinde suçlamaları ret ederek, L.A.A.A.L.’den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıs Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Turisti otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandı

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