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Turistik bölgede uyuşturucu satışına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Denizli’de turistik Pamukkale bölgesinde uyuşturucu satışı yapmak isteyen şüpheliler, bulundukları araçtaki uyuşturucular ile jandarmaya yakalandı.

Turistik bölgede uyuşturucu satışına operasyon

Denizli’de turistik Pamukkale bölgesinde uyuşturucu satışı yapmak isteyen şüpheliler, bulundukları araçtaki uyuşturucular ile jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürüyor.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerinin ellerinde bulunan uyuşturucu hapları turistik Pamukkale bölgesinde satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı Akköy Mahallesinde durdurdu. Jandarmanın araç içerisinde yaptığı aramada; bin 253 extacy uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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