Turistik bölgede yangın! Sarı uyarı yapılmıştı: Zamanla yarış başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldğü belirtildi.

ANTİK KENT ÇEVRESİNE YAYILDI

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

İZMİR İÇİN SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir için 19 Temmuz saat 09.00 ile 20 Temmuz saat 23.00 saatleri arasına işaret ederek sarı uyarı yaptı.

MGM'den yapılan açıklamada, rüzgarın 40-70 kilometre/saat şeklinde esmesi beklendiği bildirilerek vatandaşlardan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

ALEVLER RÜZGAR TRİBÜNLERİNİ SARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de makilik alanda yangın çıkmıştı. Alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) de etrafını sarmıştı.

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolunun İzmir istikameti tedbir amaçlı ulaşıma kapatılmıştı. (DHA-AA)

