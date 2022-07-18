HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turistik bölgede yangın! Sarı uyarı yapılmıştı: Zamanla yarış başladı

Turistik bölgede yangın! Sarı uyarı yapılmıştı: Zamanla yarış başladı

18.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Ildır Mahallesi'nde çıkan yangına ilk etapta 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı müdahale ediyor. Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Turistik bölgede yangın! Sarı uyarı yapılmıştı: Zamanla yarış başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

3V

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı.

4

Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldğü belirtildi.

ANTİK KENT ÇEVRESİNE YAYILDI

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

F3

İZMİR İÇİN SARI UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İzmir için 19 Temmuz saat 09.00 ile 20 Temmuz saat 23.00 saatleri arasına işaret ederek sarı uyarı yaptı.

x

MGM'den yapılan açıklamada, rüzgarın 40-70 kilometre/saat şeklinde esmesi beklendiği bildirilerek vatandaşlardan fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

ALEVLER RÜZGAR TRİBÜNLERİNİ SARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de makilik alanda yangın çıkmıştı. Alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) de etrafını sarmıştı.

bx

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otoyolunun İzmir istikameti tedbir amaçlı ulaşıma kapatılmıştı. (DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Asbest' tehlikesine ilişkin açıklama geldi'Asbest' tehlikesine ilişkin açıklama geldi
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!
Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktıParayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.