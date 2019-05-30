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Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

ANKARA'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA)- ANKARA'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı. Tren yolcuları, Erzincan ve Kemaliye’nin doğasına hayran kaldı.

Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi öğlen saatlerinde 120 yolcu ile Erzincan’a ulaştı. İlk olarak Erzincan’ın İliç ilçesinde konaklayan tren yolcuları, araçlarla alınarak Kemaliye ilçesine götürüldü. Yolcular, Kemaliye Karanlık Kanyon gezisinin ardından tarihi evleri ve doğasını gezme fırsatı buldu. Yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde Erzincan’a ulaştı. Mehter takımının gösterisi ile karşılanan yolculara burada Erzincan tulum peyniri ikram edildi. Yolcular daha sonra Çağlayan Şelalesi, Ekşisu ve tarihi Altıntepe’ye götürülerek gezdirildi. Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'daki programını tamamlamasının ardından Erzurum'a hareket etti.

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