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Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Ankara’dan Kars’a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’a ulaştı.

Ankara’dan Kars’a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’a ulaştı. Tren yolcuları, Erzurum’un tarihi mekanlarına hayran kaldı.
Doğu Ekspresi’ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi akşam saatlerinde 120 yolcu ile Erzurum’a ulaştı.
İlk olarak tarihi Taşhan’ı gezen tren yolcuları, araçlarla alınarak milli mücadelenin başladığı Kongre Binasını gitti. Yolcular, ardından şehir merkezinde yer alan Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medreseyi ziyaret etti. Yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Turistik Doğu Ekspresi gece saatlerinde Kars’a doğru yola çıkacak.

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’da
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