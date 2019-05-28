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Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Turistik Doğu Ekspresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yarın saat 19.00’da tarihi Ankara Garı’nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferine uğurlanacak.Mevcut Doğu Ekspresi’ne artan yolcu talebinin karşılanması, halkımıza daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak; Ulaştırma ve Alt yapı bakanlığı ile kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu Ankara- Kars -Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi sefere konuldu.

Turistik Doğu Ekspresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yarın saat 19.00’da tarihi Ankara Garı’nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferine uğurlanacak.
Mevcut Doğu Ekspresi’ne artan yolcu talebinin karşılanması, halkımıza daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak; Ulaştırma ve Alt yapı bakanlığı ile kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu Ankara- Kars -Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi sefere konuldu. Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars’tan da çarşamba cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara’dan saat 19:55, Kars’tan saat 23:55’te hareket edecek.
Turistik Doğu Ekspresi, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara’dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, Kars’tan Ankara’ya gününe gelişte ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında yeterli süre bekleyecek.
Ankara Kars arasındaki parkurunu 32 saatte tamamlayacak turistik doğu ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam dokuz vagondan oluşuyor. 120 kişi kapasiteli ve tamamı yataklı vagondan oluşan trende bilet fiyatı bir odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, bir odada iki kişi seyahat edilmesi durumunda kişi başı 250 TL olacak.

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