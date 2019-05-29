"Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine uğurlandı

Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu.

Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilen törenin ardından saat 19.55'te ilk seferi için hareket etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, 2023 turizm hedeflerini revize ettiklerini ve hedefi yakalayabilmek için turizmin tüm illere yaygılaştırılmasını ve çeşitlendirilmesini istediklerini söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin bu kapsamdaki projelerden biri olduğunu ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak hem turizmi çeşitlendirmek hem de 81 ile yaygınlaştırmak istedik. Dünyanın birçok yerinde çok ünlü turistlik tren seferleri var. Bu proje 50 noktada birer ikişer dakika durmak yerine, gidişte 3 ve dönüşte 2 noktada uzun süreli durarak, sadece Kars'ın değil ara noktalardaki il ve ilçelerin de turizmden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak için geliştirildi.