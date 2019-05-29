Turistik Doğu Ekspresi, Kars’a doğru ilk seferine çıktı

TURİSTİK Doğu Ekspresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen törende, Ankara’dan Karsa doğru ilk seferine çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı tören sonrası, Bakan Ersoy’un yaktığı yeşil ışığın ardından Kars’a doğru ilk seferine çıktı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Ersoy, yeni eğitim sistemiyle birlikte, 2023 turizm hedeflerini de revize ederek, 70 milyona çıkarttıklarını aktardı. Bakan Ersoy, “70 milyon rakamını yakalayabilmek için öncelikle turizmimizi 81 ile yaymamız ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda bu projeyi geliştirmek bizlere nasip oldu. Biliyorsunuz, Doğu Ekspresi onlarca yıldır hizmette olan bir ekspres. Ancak başlangıç amacı Kars'la, Ankara arasındaki ulaşımın sağlanmasıydı. Ekonomik ulaşımın en kötü hava koşullarında bile aksamadan devamının sağlanmasıydı. Fakat daha sonra izlemiş olduğu rotanın güzelliğiyle bir süre sonra turizmle iç içe olmaya başladı ve gerçek amacından da uzaklaşmış oldu. Ne tam olarak turiste hitap ediyordu ne de ilk kuruluş amacına hizmet etmeye başlamıştı. İki taraf da birbirinden yer kapmaya başlamıştı. Biz Turizm Bakanlığı olarak, turizmi 81 ile yaymak hem de çeşitlendirmek açısından bir fırsat olarak gördük. Bu, Türkiye'de keşfedilmiş bir olay değil. Aslında dünyanın pek çok noktasında bizim başlattığımız sefer gibi çok ünlü tren seferleri var. Bunun ilkini de bu akşam Türkiye'de icra edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ”

Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti:

Turistik Doğu Ekspresinin, normalinden farkını anlatan Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti:

“Farklı mola yerlerinde uzun süreli; 2'şer, 3'er saatlik durarak sadece Kars'ın değil ara noktalardaki illerinde turizmden faydalanması. Yani sadece Kars ekonomisine değil, bölge güzergahındaki durak noktalarında da turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız. Tamamıyla turizm ekspresi olduğu için belli bir zaman sonra yabancı tur operatörleri arasında da yaygın olmasını sağlamak istiyoruz. Sadece yerli turiste değil yabancı turiste de hizmet eden bir sefer olsun istiyoruz. Bu sadece başlangıç, Ulaştırma Bakanıyla da bu konuları konuştuk, sadece burayla sınırlı tutmak istemiyoruz. Gün aşırı hareket ediyor trenimiz ve 2 vagon daha alma kapasitesi var. İlk etapta talep geldiği sürece bu iki vagon ilave edilecek daha sonra gün aşırıdan günlük sefere dönüştürülecek. Buna Turistik Van Gölü Ekspresi, Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi yeni rotalar katacağız. Çok kısa sürede, yıl içerisinde bu noktaları da oturtmayı planlıyoruz. Bu tren seferleri sadece Türkiye’yle bağlı kalmasın, komşu ülkelerle bağlansın, bu turistik tren seferlerini komşu ülkelere nasıl bağlarız bunun çalışmasını yapacağız.”