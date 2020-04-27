Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin

Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum’un CHP’li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara “gelmeyin” çağrısında bulundu. Başkanlar, vatandaşlara, “Evinde kal, bahar aylarını evinde geçir” uyarısında bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bildiğiniz üzere bahar aylarından itibaren, Kuşadası’nın da dahil olduğu turistik ilçelerimize yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ile yazlığı bulunan vatandaşlarımız konaklamak için geliyor" ifadelerini kullandı.

Arkasından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Belediyesi olarak diğer bütün turistik ilçelerimizle birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık ve düzenli olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu yeterli değil "dedi.

Hastane kapasitesi yetersiz uyarısı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Çünkü ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris’in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil" diye konuştu.