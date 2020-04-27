Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin

Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum’un CHP’li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara “gelmeyin” çağrısında bulundu. Başkanlar, vatandaşlara, “Evinde kal, bahar aylarını evinde geçir” uyarısında bulundu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bildiğiniz üzere bahar aylarından itibaren, Kuşadası’nın da dahil olduğu turistik ilçelerimize yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ile yazlığı bulunan vatandaşlarımız konaklamak için geliyor" ifadelerini kullandı.
Arkasından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Belediyesi olarak diğer bütün turistik ilçelerimizle birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık ve düzenli olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu yeterli değil "dedi.
Hastane kapasitesi yetersiz uyarısı
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Çünkü ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris’in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil" diye konuştu.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye ve diğer turistik ilçelerimize bu dönemde gerçekleştireceğiniz bir ziyaret, sizleri ve ilçedeki sağlık sistemini riske sokabilir. Dikkatli olmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu cümlenin üzerine, "Vatandaşlarımızdan ricamız; kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını önemsemeleri ve bu bahar aylarında zamanlarını Bodrum ve diğer turistik ilçelerimizde değil, evlerinde geçirmeleridir" ifadelerini kullandı.
Videoda vatandaşlara uyarıyı tamamlayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran oldu. Oran, "Sizin sağlığınız, her şeyden değerli ve kıymetli. Bu günler geçtikten sonra Çeşme ve tüm turistik ilçelerimizde yeniden eskisi gibi keyifli bir şekilde tatil yapacak, gönlümüzce eğleneceğiz" dedi.
Belediye Başkanları videonun sonunda vatandaşlara, “Evde kalın!”, “Evinizde kalın!”, “Sosyal mesafenizi koruyun”, “Sağlığınıza dikkat edin” ifadelerini kullandılar.