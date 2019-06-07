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Turistin iş yeri sahibini darbetmesi kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turistin market sahibini darbetmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi - İş yeri sahibi, darbedildiği anların güvenlik kamerası kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turistin alışveriş yapmak için girdiği markette önce köpeği tekmelemesi sonra da kendisini uyaran iş yeri sahibini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede tatil yapan bir Rus, alışveriş yapmak için Güzelyalı Caddesi'ndeki bir markete girdi. Market içinde koşturan köpeğe tekme atan turisti iş yeri sahibi Metin Ömeroğlu uyardı. Uyarıya sinirlenen turist Ömeroğlu'na önce yumrukla saldırdı, ardından kafa attı. Yaralanan Ömeroğlu, turistten şikayetçi oldu.

İş yeri sahibi, darbedildiği anların güvenlik kamerası kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ömeroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen benim ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde bir de bana kafa atarak burnumu kırdı. Rus uyruklu I.N. adlı küstah şahıs şu anda Alanya'da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor, izlemekte olacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Alanya güvenlik kamerası Rus turist saldırı

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