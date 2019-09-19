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Turistin karnındaki 10 kilogramlık kist alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

İngiltere'den tatil için Muğla'ya gelen turistin, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, yumurtalıklarından 10 kilogram kist çıktı

Muğla'ya tatile gelen turistin karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, yumurtalıklarındaki 10 kilogramlık kist alındı.

Marmaris ilçesine ailesiyle tatile gelen İngiliz turist Louise Catherine Jones, karnında şişlik ve hazımsızlık şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Jones'un yumurtalıklarından 10 kilogramlık kist çıkarıldı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emrah Ergun, hastanın sağlığının iyi olduğunu ifade etti.

Hastayı, tetkiklerin ardından acilen ameliyata aldıklarını anlatan Ergun, "Hastamız akciğerlerindeki baskı nedeniyle 9 santimetre sıvı toplanmıştı. Göğüs tüpüyle bu sıvıyı boşaltarak, solunum sistemini rahatlatmayı başardık. Daha sonra yumurtalıklarındaki 50 santimetre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında büyük kitleyi çıkardık." dedi.

Jones'in ailesi, ameliyatı gerçekleştiren doktora ve ekibine teşekkür etti.

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