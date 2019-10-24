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Turistin kredi kartından 3 bin 500 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın turistte ait kredi kartından 3 bin 500 TL para çeken 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu konakladığı pansiyonda yakalandı.Finlandiya’dan Alanya’ya tatil için gelen kadın turist, 7 Ekim tarihinde saat 13.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bir ATM’den para çektikten sonra o bölgeden uzaklaştı.

Turistin kredi kartından 3 bin 500 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın turistte ait kredi kartından 3 bin 500 TL para çeken 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu konakladığı pansiyonda yakalandı.
Finlandiya’dan Alanya’ya tatil için gelen kadın turist, 7 Ekim tarihinde saat 13.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bir ATM’den para çektikten sonra o bölgeden uzaklaştı. Daha sonra kredi kartını unuttuğu fark eden turist, tekrar ATM gitti ancak kartını bulamadı. Kısa bir süre sonra kaybolan kartından 3 bin 500 TL para çekilmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. ATM ve çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen Asayiş ekipleri, şüphelilerin Tahir A. (46) ve Zulküf Ö. (42) olduğu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelerin konakladığı Saray Mahallesi’ndeki bir pansiyon odasına baskın düzenledi. Baskında Tahir A. ve Zulküf Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kredi kartı hırsızlığı ve çok sayıda suçtan da arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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