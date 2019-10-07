HABER

Turistin odasından hırsızlık yapan tur şoförü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistin odasına girerek parasını ve cep telefonunu çalarak kaçan tur midibüsü şoförü A.S.D., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Turistin odasından hırsızlık yapan tur şoförü tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistin odasına girerek parasını ve cep telefonunu çalarak kaçan tur midibüsü şoförü A.S.D., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Direksiyon başında uyuşturucu madde kullandığı da belirlenen şüpheliye 5 bin 167 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'ndeki bir pansiyonda tatil yapan Rus Anastasia Muraveva, odada olmadığı sırada cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otelin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu odaya en son bir tur şirketinde şoför olarak çalışan A.S.D.'nin girdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cumartesi günü Antalya'da yakalanan şüphelinin üzerinde ve tur midibüsünde yapılan aramada, Anastasia Muraveva'ya ait cep telefonu, 1000 Ruble, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen A.S.D.'nin sağlık kontrolünde, araç kullandığı sırada uyuşturucu aldığı tespit edilince 5 bin 167 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Tur midibüsü jandarma tarafından tur şirketine teslim edildi. Şüphelinin üzerinde bulunan para ve cep telefonu sahibine iade edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.S.D., 'muhafaza altına alınmış yerden hırsızlık' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Sürücünün attığı makas kazaya neden olduSürücünün attığı makas kazaya neden oldu
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdüKumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.