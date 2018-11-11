Turistin şikayetçi olduğu taksici gözaltına alındı

İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksiciye 3 bin 508 lira ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine "34 TEH 13" plakalı araç sürücüsü B.T. (33) İstanbul'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde, B.T'nin "çalışma ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı" tespit edildi. Bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle B.T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildi.
Aracın trafikten men edildiği, sürücü B.T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği kaydedildi.
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