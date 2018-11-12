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Turistin şikayetçi olduğu taksici tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir turistin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve 3 bin 508 lira ceza kesilen taksici Birol T. "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol T, "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine "34 TEH 13" plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin "çalışma ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı"nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.

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BİROL İçişleri Bakanlığı taksici turist tutuklama

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