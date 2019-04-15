'Turistin yüzde 10'u Edirne'yi tercih ediyor'

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Turizm Haftası açılış töreninde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelen turistin 4,5 milyon ile yüzde 10'unun Edirne'ye geldiğini ifade ederek artık nicelikli değil nitelikli turizme ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Edirne'de 43'üncü Turizm Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde çeşitli gösterilerin sergilendiği etkinlikle başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, sürdürülebilir, nitelikli turizm vurgusu yaparak, "Türkiye'de en fazla yerli ve yabancı turist çeken üç ilden biri olan Edirne'de artık turizm günü birlik değil sürdürülebilir olmalı. Bunun için de nicelikli turizmden ziyade nitelikli turizme ihtiyaç var" dedi.

Hacıoğlu, Edirne'ye gelen turistleri daha çok yılın 12 ayına yayacak etkinlikler yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de en fazla yerli ve yabancı turist çeken üç ilden biri olan Edirne'de artık turizm günü birlik değil sürdürülebilir olmalı. Bunun için de nicelikli turizmden ziyade nitelikli turizme ihtiyaç var. Otel ve konaklama sektörü üzerine düşeni yapıyor ama bu insanları daha fazla 12 aya yayarak Edirne'de kalmaları için konaklama sektörünün dışındaki turizm aktivitelerinin de gelişmesi lazım. Buna gece eğlence sektörünü katmak yanlış olmaz. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, valiliğin himayesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üzerine düşeni yapma gayreti içinde" dedi.

Edirne'ye gelen turist sayısıyla ilgili bilgiler de veren Hacıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelen turistin 4,5 milyon ile yüzde 10'unun Edirne'yi ziyaret ettiğini ifade etti. Hacıoğlu, "2018'de şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısı 4,5 milyon civarındaydı. Yani Türkiye'de 46 milyon turistin geldiği düşünülürse yüzde 10'luk payı almamız gibi bir gerçek ortada. Otellerde koklama oranları, müzelerdeki ziyaretçi sayısı arttı. Hedefimiz Saros'u turizm merkezi, Karaağaç bölgesini turizm gelişim bölgesi, yeni kongre fuar ve kültür merkezi yaparak yerli ve yabancı turistlerin Edirne'ye daha fazla gelmesini sağlamış olacağız. Sektöre çağrım şudur, sürdürülebilir turizm, nicelikli turizm değil nitelikli turizm ve son sözüm de arza bağlı değil talebe bağlı turizm, misafirlerimizi ağırlamamıza daha fazla neden olacaktır" diye konuştu.

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