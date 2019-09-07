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Turistler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir at çiftliğinin düzenlediği turlarda, tatilciler at sırtında gün doğumunu izliyor ve atlarla yüzüyor.

Turistler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),(DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir at çiftliğinin düzenlediği turlarda, tatilciler at sırtında gün doğumunu izliyor ve atlarla yüzüyor.
Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor. Saat 03.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor. Burada kahvaltı yapan tatilciler, ardından gün doğumunu beklemeye başlıyor. Güneş ufuk çizgisinden yükselmeye başladığında atlara binen tatilciler, gün doğumunu izleyip atlarla denize giriyor. Gün doğumu sırasında tura katılan profesyonel binicilerin atlarını şaha kaldırması ise ortaya özel görüntüler çıkartıyor.
'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'
11 yıldır profesyonel olarak at binen Rus Yulia Pudchenko (29), "4 yıl önce Türkiye'ye geldim. Sonrasında da çok sık olarak ziyaret ettim. İlk defa Antalya, Kemer'in Çamyuva Mahallesi'ndeki at çiftliğiyle tanıştım ve buna mutlu oldum. Bugün atlarla gün doğumuna geldik. Atlarla denizde yüzdük. Fotoğraf çektik. Piknik yaptık. Romantik bir yemek yedik. Her şey çok güzeldi. Kemer'e gelen herkesin kesinlikle buraya gelmesi lazım. Bu tatili unutmayacaklar, atları, dağları ve denizi" dedi.
'TURİSTLER ÇOK ZEVK ALIYORLAR'
At çiftliğinin sahibi Ayberk Bozkurt da, "Sabah erkenden güzel bir gün doğumu turu yaşadık. Saat 03.30 gibi tesisten ayrıldık atlarla. Daha sonra birlikte Çamyuva sahiline geldik. Atlarla yüzdük. Sahilde ata bindik. Kumsalda atlarla galop (At yarışında veya hazırlık çalışmasında atın yaptığı derece) yaptık. Bu sene artan bir ilgi var gün doğumu turuna. Ukraynalı ve Rus turistlerin fazlalaşmasıyla bu sene bizim gün doğumu turuna da talep arttı. Memnuniyet çok yüksek. Turistler çok zevk alıyorlar. Daha sonra çektikleri fotoğrafları, videoları sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bölge turizmine, ülke turizmine büyük katkıda bulunuyor. Biz memnunuz, turistler de memnun. Umarım artarak devam edecek" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Turistler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyorTuristler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyorTuristler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyorTuristler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyor

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