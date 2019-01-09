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Turistler "Beyaz Kapadokya"da çeşitli aktivitelere katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Kar yağışının ardından beyaz bürünen Kapadokya'da turistler vadilerde gezinti yaptı, ATV motorlarla düzenlenen turlara katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya, kar yağışı sonrası beyaza bürünen dokusuyla da ziyaretçileri etkiliyor.

Etkili olan kar yağışı, bölgedeki doğal yeryüzü oluşumlarını beyaz örtüyle kaplarken turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peribacalarıyla kaplı vadilerde gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vadiler arasındaki peribacaları ve kaya oluşumlarını örten kar, bölgenin manzarasına ayrı bir ahenk kattı.

Turistik eşya satışı yapan iş yerleri önündeki karlar, iş yeri çalışanlarınca temizlenirken bazı yabancı turistler, karla kaplı arazilerde at ve ATV ile düzenlenen turlara katıldı.

Bölgede kar kalınlığının yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya kar yağışı Nevşehir

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