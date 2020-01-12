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  4. Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor

Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla kayarak eğleniyor.

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır'da ziyaretçilere atlı kızak yapma imkanı sunuluyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü yakınlarına gelen turistler, buz tutan gölün üzerinde sıcak çaylarını yudumlarken bir yandan da atlı kızaklarla keyifli anlar yaşıyor.

Ziyaretçiler, buz kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

- "Kar görmeyen insanlar olarak çok mutlu olduk"

Adana'dan gelen Raziye Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz üzerinde ilk defa yürüdüğünü söyledi. Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini anlatan Duru, hayatında ilk kez atlı kızağa bindiğini ve heyecanlı anlar yaşadığını aktardı.

Ziyaretçilerden Nurten Aygün ise buz üzerinde unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirerek, "İlk kez böyle bir deneyim yaşıyoruz. Adana'da kar görmek mümkün değil. Biz de yakalamışken tadını çıkarıyoruz. Arkadaşlarla güzel bir kızak keyfi yaşadık ve çok memnun kaldık." diye konuştu.

Atlı kızağa binen Sibel Televi de buz tutan göl üzerinde farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Adana'da güneşe ateş ediyorduk burada donmaya geldik. Çok heyecanlıyız, çok güzel bir yer. Atlı kızak mükemmeldi. Hava çok soğuk ama güzel bir an yaşadık. İlk defa buz üzerine kızakla çıkıyoruz. Kar görmeyen insanlar olarak çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlı kızak Çıldır Gölü Kars turist

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