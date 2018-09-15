Turistler çöp topladı

Antalya'da tatil yapan turistler, "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" kapsamında sokak ve sahillerde çöp topladı.
Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otel, çevre konusunda bilinç yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi. Turistler ve otel çalışanları, cadde, sokak ve sahillerdeki çöpleri topladı, çevredekileri çöp atmamaları konusunda uyardı. Çevrenin önemini anlatan Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyarak sahillerde çöp toplayan turistler renkli görüntüler oluşturdu.
Otelin Genel Müdürü Zafer Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nün anlamlı olduğunu söyledi. Doğayı kirletmeye kimsenin hakkı olmadığını aktaran Alkaya, dünyanın neresinde olursa olsun doğayı gelecek nesillere temiz bırakmak gerektiğini belirtti.
Alkaya, el birliğiyle doğa ve çevreyi olabildiğince temiz tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.
Rus turist Olga Koçeva da çöp toplama kampanyasına katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek "Belek sokaklarında ve sahilde temizlik yaptık. Dünya daha temiz olsun istiyoruz." diye konuştu.
Öte yandan, Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu piknik alanında bir araya gelen 150 kişilik doğasever, 3 kilometrelik yol boyunca etrafa atılan çöpleri temizledi. Doğaseverler çevreye atılan cam şişe, kağıt ve ürün ambalajlarını toplayarak çöp torbalarında biriktirdi.
Döşemealtı Temizlik İşleri Müdürü Figen Çörekçi, Döşemealtı Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları ile Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yaptıklarını anlattı.
Öykü Şengüler de annesiyle hem yürüyüş yaptıklarını hem de çevreye atılan çöpleri temizlediklerini dile getirdi.
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