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Turistler dev dalgalarla öz çekim peşine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Turistler dev dalgalarla öz çekim peşine düştü

Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı teknelerinin açılamadığı ilçeye gelen turistlerde dev dalgalarla öz çekim yarışına girdi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 50 kilometre hızla esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevki’inde dev dalgalar oluştu. 4 metreyi aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri de limana sığındı. Dalgaların tehlike oluşturduğu mendirek bölgesine giriş çıkışlar yasaklanırken, küçük liman bölgesinde dev dalgaları fırsat bilen turistler öz çekim yarışına girdi. Aşırı soğuklar nedeniyle adeta sessizliğe bürünen ilçede şiddetli rüzgarın yarında devam etmesi bekleniyor.

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