HABER

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya’ya gelen turist sayısı artmaya devam ediyor.

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya’ya gelen turist sayısı artmaya devam ediyor. İyi bir Ekim geçiriyoruz. 2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız" dedi.
Turizmin başkenti Antalya, Ekim ayının sonlarına doğru 16 milyon turist hedefine ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya’da bu yıl turist sayısı Ekim ayı itibarıyla 14 milyona ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaşan Rusya yine ilk sırada yer aldı. En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya olurken, ardından sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Hollanda oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’ya gelen turist sayısının artmaya devam ettiğini belirtti. Ekim ayının ilk yarısında yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Atmaca, "2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız. Şu ana kadar otellerimizin dolulukları gayet iyi. İyi bir sezon yaşıyoruz, iyi bir Ekim geçiriyoruz. Ekim ayında yine bir rekoru kırdık, her ay yeni rekorlar kırdık, 2019 yılı bizim için rekorlar yılı oldu" şeklinde konuştu.

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Yıllar sonra 'Komando Marşı' okudularYıllar sonra 'Komando Marşı' okudular
Yörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktıYörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.