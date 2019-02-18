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Turistler, hedefi 12'den vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası Antalya Atış Poligonu'nun ikinci şubesi, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde açıldı.

Turistler, hedefi 12'den vuruyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası Antalya Atış Poligonu'nun ikinci şubesi, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde açıldı. 'İçinize atmayın hedefe atın' sloganıyla kapılarını açan merkezde, Antalyalıların yanısıra turistler de atış yapıyor.
Antalya Atış Poligonu kurucusu 25 yıllık turizmci Alper Uçar ile ortağı Murat Onaran, atıcılık sporunu turizmle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uzun yıllar turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yaptığını, sektörü ve turistin ne istediğini çok iyi bildiğini belirten Alper Uçar, atıcılık ve poligon kültürüne Rus ve Araplar'ın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Üç yıl önce Konyaaltı'nda ilk poligonu hayata geçirdiklerini anlatan Uçar, tecrübelerini ikinci şubeye de aktardıklarını vurguladı. İşletme için oteller bölgesi Kundu'ya yakın konumu seçmeye özen gösterdiklerini belirten Uçar, amacının turistlere daha rahat ulaşmak olduğunu vurguladı. Uçar, "Alternatif turizme atıcılık ve poligon kültürünü dahil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Konyaaltı şubemizde yerleşik Ruslar başta olmak üzere bölgemize tatile gelen binlerce turist atış yaptı. İkinci şubemiz oteller bölgesine daha yakın. Bu avantajımızı kullanarak turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyoruz" dedi.
TURİST SADECE DENİZ ARAMIYOR
ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde atıcılık sporunun ilgi gördüğünü anlatan Alper Uçar, "Turistlere farklı eğlenceler bulmalıyız. 25 yıl otel yöneticiliği yaptım. Turist tatilinde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek istiyor. Atış poligonu da bu etkinlikler arasında. ABD'nin Nevada çölünde turistlere tank, top, uçaksavar gibi silahlarla atış yaptırıyorlar" diye konuştu.
'MAGANDA KURŞUNU SIKMAYIN, POLİGONDA SIKIN'
Kent merkezlerinde, düğün ve kutlamalarda havaya ateş açanlara da çağrı yapan Uçar, "Gelin poligonda güvenli atış yapın. Atış yapmak isteyenlerin bize kimliğiyle başvurması yeterli. Envanterimizdeki silahlardan birisini seçip, eğitmenlerimizin gözetiminde poligonda kağıt hedeflere atış yapabilirler. Sokaklarda kimsenin hayatını tehlikeye atmamış olurlar" diye konuştu.
FİLM SEKTÖRÜ İLGİ GÖSTERİYOR
Geçen yıllarda yayınlanan 'Börü' adlı dizinin oyuncu ekibinin taktiksel atış eğitiminin Antalya Poligon'da verildiğini hatırlatan Alper Uçar, "Birçok oyuncu, silahlarla ilgili bizden eğitim alıyor. Dizilerden teklif alıyoruz" dedi.
BİR ŞARJÖR MERMİ 88 TL
Poligonda atış yapmak isteyenler bir şarjör mermi için 88 TL ödüyor. Ruhsatlı silahı ve kendi mermisini kullanmak isteyenler ise poligon kullanım ücreti ödeyerek kağıttan hedefleri vurmaya çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Turistler, hedefi 12'den vuruyorTuristler, hedefi 12'den vuruyorTuristler, hedefi 12'den vuruyorTuristler, hedefi 12'den vuruyor

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