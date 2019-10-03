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Turistler, hedefi 12'den vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Antalya Atış Poligonu Lara şubesi, tatil için kente gelen turistleri ağırlıyor.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Antalya Atış Poligonu Lara şubesi, tatil için kente gelen turistleri ağırlıyor.

'İçinize atmayın hedefe atın' sloganıyla atış meraklısı turistleri buluşturan poligonun kurucusu Alper Uçar, alternatif turizm içine atıcılık ve poligon kültürünü dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alternatif turizm çeşitliği içinde atıcılığın önemine ve farklılığına dikkati çeken Alper Uçar, poligon kültürüne Rus ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Uçar, "Konyaaltı şubemizde Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar başta olmak üzere bölgemize tatile gelen binlerce turist poligonumuzda atış yaptı. Lara'daki ikinci şubemiz, oteller bölgesine daha yakın konumda. Bu avantajımızı kullanarak turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyoruz. Yıl başından bu yana Konyaaltı şubemizde 8 bine yakın kişi atış yapmıştır. Lara şubemizde de hemen hemen aynı rakamları yakaladık. Gelecek yaz sezonu, Türkiye'nin farklı bir turizm destinasyonunda üçüncü şubeyi açmayı hedefliyorum" dedi.

Başta ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde atıcılık sporunun kadınlı, erkekli gruplar tarafından beğeniyle yapıldığını anlatan Uçar, "Turistlere farklı eğlenceler bulmalıyız. 25 yıl otel yöneticiliği yaptım. Turist tatilinde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek istiyor. Atış poligonu da bu etkinlikler arasında yer alıyor. Poligonumuza gelenlerin yüzde 35'ini turistler, yüzde 40'ını Antalyalılar, geri kalanını da kurumlar oluşturuyor" diye konuştu.

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