Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

Annesinden ayrılarak turistik eğlencelerde kullanılmak üzere alıkoyulan aslan yavrusunun bacakları, insanların fotoğraf çektirebilmeleri için kırıldı. Ekipler tarafından kurtarılan bebek aslan, doğrudan veterinere götürülerek tedavi edildi. Tedavisi başarıyla sonuçlanan yavru aslana Simba adı verildi.

SİMBA KORKMUŞTU

Yavru aslanın durumu birçok insanı kızdırdı. Gelen haberlere göre Rusya devlet başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili soruşturma emri verdi. Bir kafeste bağlı olarak tutulan aslan, turistlerle fotoğraf çektirmeye zorlandı. Ayrıca işkence gördüğü ve dövüldüğü bildirildi. Bacaklarından, omurgasından yaralandığı bildirilen aslan, bulunduğunda neredeyse ölmek üzereydi. Doktorların çabası sayesinde kurtulan Simba şimdi hayatta ve insanlara güvenmeyi tekrar öğreniyor.

Yürümeyi ve oynamayı tekrar öğrenmek zorunda kalan Simba, çokça sabır ve sevgi sayesinde tekrar normal bir bebek aslana dönüşmeye başladı. Simba artık tatlılığı ve oyunculuğu ile kalpleri ısıtıyor.

Simba’yı kurtaran Karen Dallakyan adlı kişi, Rusya’da bir veteriner. Karen, bugüne kadar yüzlerce hayvanın içinde bulunduğu korkunç koşullardan kurtarılmasına yardım ettti. Karen, kurtardığı hayvanların sağlığına kavuşabilmesi için, onlara gereken yiyecek, barınak ve en önemlisi hak ettikleri sevgiyi veriyor. Karen’in baktığı hayvanlar arasında yılan, kuş, kaplan, kirpi gibi farklı türler bulunuyor.