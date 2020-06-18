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  4. Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Birkaç aylıkken annesinden ayrılan ve turistik eğlence amacıyla alıkoyulan bebek aslan kurtarıldı.

Turistler için bacakları kırılan bebek aslan kurtarıldı

Annesinden ayrılarak turistik eğlencelerde kullanılmak üzere alıkoyulan aslan yavrusunun bacakları, insanların fotoğraf çektirebilmeleri için kırıldı. Ekipler tarafından kurtarılan bebek aslan, doğrudan veterinere götürülerek tedavi edildi. Tedavisi başarıyla sonuçlanan yavru aslana Simba adı verildi.

SİMBA KORKMUŞTU

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Yavru aslanın durumu birçok insanı kızdırdı. Gelen haberlere göre Rusya devlet başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili soruşturma emri verdi. Bir kafeste bağlı olarak tutulan aslan, turistlerle fotoğraf çektirmeye zorlandı. Ayrıca işkence gördüğü ve dövüldüğü bildirildi. Bacaklarından, omurgasından yaralandığı bildirilen aslan, bulunduğunda neredeyse ölmek üzereydi. Doktorların çabası sayesinde kurtulan Simba şimdi hayatta ve insanlara güvenmeyi tekrar öğreniyor.

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Yürümeyi ve oynamayı tekrar öğrenmek zorunda kalan Simba, çokça sabır ve sevgi sayesinde tekrar normal bir bebek aslana dönüşmeye başladı. Simba artık tatlılığı ve oyunculuğu ile kalpleri ısıtıyor.

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Simba’yı kurtaran Karen Dallakyan adlı kişi, Rusya’da bir veteriner. Karen, bugüne kadar yüzlerce hayvanın içinde bulunduğu korkunç koşullardan kurtarılmasına yardım ettti. Karen, kurtardığı hayvanların sağlığına kavuşabilmesi için, onlara gereken yiyecek, barınak ve en önemlisi hak ettikleri sevgiyi veriyor. Karen’in baktığı hayvanlar arasında yılan, kuş, kaplan, kirpi gibi farklı türler bulunuyor.

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Dünyanın dört bir yanında binlerce hayvan, popülerlik veya para kazanma uğruna kötü muameleye maruz kalıyor. Bu nedenle hayvanların eğlence aracı olmadığı, acı çeken canlılar olduğu unutulmamalı.

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SİMBA İYİYE GİDİYOR

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