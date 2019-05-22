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Turistler için Hasankeyf'te hazırlanan "mağara otel" yazın açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki mağaraların turizme kazandırılması için başlatılan "Üçyol Ekolojik Köy Projesi"nde sona gelindi - Kaymakam Haluk Koç: - "Yaz ortası gibi butik mağara otelimizi hizmete sunacağız" - Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen: - "Hasankeyf tarihte mağara şehirlerin başkenti olarak biliniyor" - "Bu proje tutarsa Hasankeyf'teki 6 bin mağara da bu şekilde projelendirilip kullanıma açılır"

SELMAN TÜR - Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te çalışmaları devam eden "mağara otel"in yaz ortasında hizmete açılması planlanıyor.

Hasankeyf Kaymakamlığının, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve İl Özel İdaresinin desteğiyle hayata geçirdiği "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" kapsamında 9 mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Kapadokya'daki butik mağara oteller örnek alınarak düzenlenen mağara otel, müşterilerine konaklamanın yanı sıra hobi bahçesi, yürüyüş yolları ve organik tarım imkanı da sunacak.

Hasankeyf Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından işletilecek otel, aynı zamanda yöredeki girişimcilere benzer projeleri hayata geçirmeleri için örnek teşkil edecek.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, mağaraların otele dönüştürülmesinde tarihi dokuya zarar verilmeden bölgenin mimarisine uygun taşlar kullanıldığını söyledi.

Çalışmalarda sona gelinen mağara otelin Hasankeyf turizmine önemli katkı sunacağını belirten Koç, 9 mağaranın butik otele dönüştürülmesi için yaklaşık 3 milyon lira bütçe ayrıldığını aktardı.

Haluk Koç, "DİKA'nın finanse ettiği projede sona doğru yaklaşıyoruz. Tefrişatının yapılmasıyla umuyoruz ki yaz ortası gibi butik mağara otelimizi hizmete sunacağız. Turizme bu noktada yatılı olarak turistlere hizmet edecek yeni bir mekan da elde etmiş olacağız." dedi.

- "İlçede 6 bin mağara var"

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise ilçede 6 bin mağara olduğunu söyledi.

Üçyol köyündeki 9 mağaranın turizme kazandırılmasının ardından girişimcilerin de mağara butik oteller hizmete açacağına inandığını ifade eden Kusen, şunları kaydetti:

"Hasankeyf tarihte mağara şehirlerin başkenti olarak bilinir. Bu mağaraların büyük bir kısmı arkeolojik sit alanı kapsamında. Onun için bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılamamış. Özellikle Kapadokya bölgesinde çok sayıda mağara butik oteller var. Bu proje tutarsa Hasankeyf'teki 6 bin mağara da bu şekilde projelendirilip kullanıma açılır."

- "Kalede 3 bin mağara var"

Hasankeyf Kalesi'ndeki mağaraların turizme kazandırılması halinde de yöre halkının büyük gelir elde edeceğini aktaran Kusen, şöyle konuştu:

"Elbette tarihi değerleri koruyacağız ama içinde yaşayarak da koruma imkanımız var. Sadece kalede 3 bin mağaramız var, orası başlı başına bir kültürel değer. Mağaraların yanı sıra kaledeki taş yapılar da restore edilip kullanılırsa Hasankeyf turizmine büyük bir katkı sunmuş olacak. Bu nedenle proje ilk örneğidir."

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Batman butik mağara otel DİKA Hasankeyf Ilısu Barajı Kapadokya üçyol ekolojik köy

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