Hasankeyf Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından işletilecek otel, aynı zamanda yöredeki girişimcilere benzer projeleri hayata geçirmeleri için örnek teşkil edecek.

Haluk Koç, "DİKA'nın finanse ettiği projede sona doğru yaklaşıyoruz. Tefrişatının yapılmasıyla umuyoruz ki yaz ortası gibi butik mağara otelimizi hizmete sunacağız. Turizme bu noktada yatılı olarak turistlere hizmet edecek yeni bir mekan da elde etmiş olacağız." dedi.

- "İlçede 6 bin mağara var"

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise ilçede 6 bin mağara olduğunu söyledi.

Üçyol köyündeki 9 mağaranın turizme kazandırılmasının ardından girişimcilerin de mağara butik oteller hizmete açacağına inandığını ifade eden Kusen, şunları kaydetti:

"Hasankeyf tarihte mağara şehirlerin başkenti olarak bilinir. Bu mağaraların büyük bir kısmı arkeolojik sit alanı kapsamında. Onun için bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılamamış. Özellikle Kapadokya bölgesinde çok sayıda mağara butik oteller var. Bu proje tutarsa Hasankeyf'teki 6 bin mağara da bu şekilde projelendirilip kullanıma açılır."

- "Kalede 3 bin mağara var"

Hasankeyf Kalesi'ndeki mağaraların turizme kazandırılması halinde de yöre halkının büyük gelir elde edeceğini aktaran Kusen, şöyle konuştu:

"Elbette tarihi değerleri koruyacağız ama içinde yaşayarak da koruma imkanımız var. Sadece kalede 3 bin mağaramız var, orası başlı başına bir kültürel değer. Mağaraların yanı sıra kaledeki taş yapılar da restore edilip kullanılırsa Hasankeyf turizmine büyük bir katkı sunmuş olacak. Bu nedenle proje ilk örneğidir."

