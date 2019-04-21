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Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’nde Nisan ayında yağan karın keyfini turistler çıkardı.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’ne dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’nde Nisan ayında yağan karın keyfini turistler çıkardı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’ne dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise yağan Nisan karıyla birlikte Kapadokya’da 4 mevsimi yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Kar yağışının yağmasıyla birlikte bölgeyi ziyarete gelen turistler bu anları bol bol fotoğraflarken bahar ayında Kapadokya’da kar yağışını gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı

Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı

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