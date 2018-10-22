Turistler, Kemer'de sıcak havanın keyfini sürüyor

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, ekim ayının son haftaları olmasına rağmen turistler, havuza girip, düzenlenen organizasyonlarla eğlenmeye ve sıcak havanın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Türkiye'de özellikle doğu ve kuzey illerinde yaylalar ile yüksek kesimlere kar yağışı başlarken, Antalya Kemer'e tatil için gelen turistler, deniz ve havuzun keyfini sıcak havada sürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27- 30 derece hissedildiği Kemer'de turistler, plajda ve havuz kenarında güneşlenirken, otellerde düzenlenen havuz aktivitelerinde eğlendi.

Kiriş Mahallesi'ndeki otelde turistler, havuz kenarında 'Çılgın Balon' adlı oyunu oynarken, birbirlerine attıkları su dolu balonu patlatmamak için çaba gösterdi. Kulüp dansının ardından kendilerini havuza atan turistlerin eğlencesi, havuzun içinde de devam etti.

Otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Ülkemizde doğu bölgelerinde ve yükseklerde kar varken, Kemer'de 30 derece sıcaklıkta misafirlerimiz hala serinlemek için havuza giriyor ve havuz aktiviteleriyle beraber günün yorgunluğunu atıyor" dedi.

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